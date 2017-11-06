Противники добычи бурого угля вторглись в карьер Хамбах

06.11.2017 10:52 · 0 комментариев

За день до начала Всемирной конференции по изменению климата (Weltklimakonferenz) в Бонне противники добычи бурого угля в воскресенье, 05.11.2017, вторглись на шахту рейнского карьера Хамбах (Hambach), чтобы продемонстрировать путём акции-блокады необходимость прекращения добычи бурого угля.

О демонстрации сообщила полиция. Сколько активистов находится в карьере, полиция Аахена пока ещё не смогла сказать. Отправной точкой стала демонстрация против дальнейшего распространения бурого угля, в которой, по данным полицейских, приняли участие около 2 500 человек.

Демонстранты хотят перед Всемирной конференцией оказать давление с целью добиться быстрого выхода Германии из программы добычи бурого угля. Выработка электроэнергии на его основе является самой климатически разрушающей формой выработки электроэнергии и частично причиной неспособности Германии достичь целевых показателей сохранения климата.

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