Мистическое массовое вымирание скворцов в Гессене

06.11.2017 10:49   ·   0 комментариев

© nightsphotos - Fotolia.com

© nightsphotos — Fotolia.com

Необычная сцена наблюдалась в городе Бад Вильдунген (Bad Wildungen), Гессен. На федеральную автомагистраль в округе Мандерн (Mandern) с неба внезапно упали 46 мёртвых скворцов.

Как сообщает издание «Hessische Niedersächsische Allgemeine», причина, по которой погибли , до сих пор неизвестна. Эксперт Федерального объединения по охране природы Германии (Naturschutzbund Deutschland) сообщил, что к массовой гибели скворцов могло привести дорожно-транспортное происшествие.

По имеющимся сообщениям, погодные явления или отравление могут быть исключены. Погода не была экстремальной, а против версии отравления свидетельствует то, что все птицы падали с неба одновременно.

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