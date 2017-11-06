Мистическое массовое вымирание скворцов в Гессене

06.11.2017 10:49 · 0 комментариев

Необычная сцена наблюдалась в городе Бад Вильдунген (Bad Wildungen), Гессен. На федеральную автомагистраль в округе Мандерн (Mandern) с неба внезапно упали 46 мёртвых скворцов.

Как сообщает издание «Hessische Niedersächsische Allgemeine», причина, по которой погибли птицы, до сих пор неизвестна. Эксперт Федерального объединения по охране природы Германии (Naturschutzbund Deutschland) сообщил, что к массовой гибели скворцов могло привести дорожно-транспортное происшествие.

По имеющимся сообщениям, погодные явления или отравление могут быть исключены. Погода не была экстремальной, а против версии отравления свидетельствует то, что все птицы падали с неба одновременно.

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