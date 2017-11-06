Предупреждение о наводнениях: в Германии растёт риск экстремальной погоды

06.11.2017 10:48   ·   0 комментариев

© marog-pixcells - Fotolia.com

© marog-pixcells — Fotolia.com

В виду изменения климата Федеральное ведомство по защите населения и чрезвычайным ситуациям (Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK)) готовится к увеличению случаев проявления экстремальных погодных явлений в Германии, таких как внезапные наводнения. Президент этого ведомства Кристоф Унгер (Christoph Unger) заявил, что потребность в защите населения увеличивается, так как растёт риск катастроф.

Уже произошло несколько наводнений в тех местах, где раньше их не ожидали. В качестве примеров упоминались некоторые регионы Баварии, Баден-Вюртемберга и Северного Рейна-Вестфалии. В случае таких событий нужно быстро предупредить людей и предоставить им рекомендации для действий.

Федеральное ведомство по защите населения и чрезвычайным ситуациям разработало для этого специальное («Notfall-Informations- und Nachrichten-App»). Программное обеспечение снабжается данными через ту же систему оповещения со спутниковой поддержкой, которая, например, также официально обновляет радиостанции. Федеральное правительство предупреждает в рамках своих юридических обязанностей только о крупных национальных опасностях, например, о ракетном нападении. Однако Федеральное ведомство предоставляет другим органам защиты от стихийных бедствий, которые предупреждают в случае штормов, наводнений или обезвреживания бомб.

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