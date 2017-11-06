Полиция предупреждает: если звонят и спрашивают о собаке, немедленно кладите трубку

06.11.2017 10:47 · 0 комментариев

«У Вас есть собака?» – если неизвестный человек обращается по телефону с таким вопросом, следует немедленно положить трубку. Так как за этим внешне безобидным звонком может скрываться преступная ловушка. Об этом предупреждает полиция федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия.

Согласно сообщению издания «Westfalenpost«, такой звонок поступил женщине из Хоэнлимбурга (Hohenlimburg). Неизвестный спросил её, туда ли он попал, и есть ли у неё собака или кошка. Как сообщает газета, женщина подтвердила свою фамилию. Теперь она в этом раскаивается, так как преступники, возможно, хотели получить информацию перед ограблением.

Код телефона, с которого поступил звонок, 0711, то есть он был из Штутгарта. В Интернете есть предупреждение об этом звонке, и полиции этот номер тоже знаком. Как заявляют в полиции, он не отвечает, значит, является криминальным. Поэтому полиция советует в таком случае сразу класть трубку и не сообщать никакой информации.

мошенничество, преступность, телефонный звонок