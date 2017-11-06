Профессиональные шансы для женщин и мужчин: до равноправия ещё 217 лет

06.11.2017 10:45 · 0 комментариев

Многолетняя тенденция к гендерному равноправию, по данным одного из исследований, снизилась, причём во всём мире, в том числе и в Германии. К такому выводу пришёл Всемирный экономический форум (Weltwirtschaftsforum (WEF)) в своём новом отчёте. По данным отчёта, разрыв между полами в отношении здоровья, образования, участия в экономике и политике в 2017 году снова увеличился впервые за одиннадцать лет.

Германия поднялась, по сравнению с прошлым годом, на одно место и находится теперь непосредственно за Францией, которая занимает 11-е место. Почти 78 процентов гендерного разрыва в стране закрыто. Однако, по сравнению с первым рейтингом за 2006 год, её позиции значительно понизились, так как тогда Германия находилась на пятом месте. В двух сферах – образование и здравоохранение – Германия получила почти самые лучшие показатели. Недостатки отмечаются, в частности, в разнице зарплат между мужчинами и женщинами при выполнении ими одинаковой работы. Также мало женщин на руководящих должностях в политике и экономике, хотя концерны вводят в наблюдательные советы всё больше женщин.

Как отмечается в отчёте, в 2017 году везде наблюдается отставание. Но особые опасения оно вызывает именно в экономике и политике, так как эти сферы оказывают самое сильное влияние на неравноправие полов. При сегодняшних темпах, пишут авторы, достижение равноправия замедлится. Они говорят о сроке 100 лет – по сравнению 83 годами в прошлом отчёте. Особенно выражено неравноправие в сфере экономики. При нынешних темпах изменений для его преодоления потребуется ещё 217 лет, а в 2016 году речь шла о сроке в 170 лет.

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