Студенты берлинской полицейской академии шокируют преподавателей

05.11.2017 10:58 · 0 комментариев

В берлинской полицейской академии наблюдаются значительные проблемы среди студентов из семей иммигрантов. Об этом сообщает издание «Welt» со ссылкой на внутренний документ одного из совещаний руководства полиции в августе. Там отмечается «пренебрежительное обращение с сотрудниками женского пола, в частности, уборщицами» и отсутствие профессиональной этики. Некоторые претенденты не умеют плавать, хотя это является одним из условий приёма.

Доля мигрантов в академии, где обучается 1200 человек, составляет в настоящее время, по данным «Welt», около 30 процентов. В одном из полицейских документов указывается на незнание немецкого языка, что тоже относится к обязательным критериям для претендентов. Есть также лица, которые ранее попадали в поле зрения из-за нарушений.

В настоящее время полиция проверяет анонимное голосовое сообщение, в котором преподаватель жалуется на невыносимую ситуацию в академии. В сообщении, которым располагает издание «Welt», преподаватель жалуется на ненависть, нежелание учиться и насилие в классе со многими учащимися с миграционным фоном. Он приходит к выводу: «Это не коллеги, это враг в наших рядах».

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