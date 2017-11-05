«Бавария» обыграла дортмундскую «Боруссию» в матче чемпионата Германии

05.11.2017 10:53 · 0 комментариев

Мюнхенская «Бавария» одержала победу над дортмундской «Боруссией» со счетом 3:1 в гостевом матче 11-го тура чемпионата Германии по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Арьен Роббен (16-я минута), Роберт Левандовский (37) и Давид Алаба (67). У проигравших отличился Марк Бартра (88). Для «Баварии» эта победа стала четвертой подряд в первенстве страны. Всего клуб из Мюнхена не проигрывает в чемпионате на протяжении восьми матчей.

В турнирной таблице «Бавария» укрепила лидерство, набрав 26 очков, у ближайшего преследователя, «Лейпцига», — 22, у «Боруссии», идущей третьей, — 20.

В следующем туре «Бавария» 18 ноября примет «Аугсбург», «Боруссия» днем ранее в гостях сыграет со «Штутгартом».

Результаты других матчей игрового дня:

«Аугсбург» — «Байер» — 1:1.

«Боруссия» (Менхенгладбах) — «Майнц» — 1:1.

«Гамбург» — «Штутгарт» — 3:1.

«Лейпциг» — «Ганновер» — 2:1.

«Фрайбург» — «Шальке» — 0:1.

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Бавария, Боруссия, футбол, чемпионат Германии