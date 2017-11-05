Водитель напал на санитаров во время реанимации годовалого ребёнка

05.11.2017 10:52 · 0 комментариев

В пятницу утром, 03.11.2017, в округе Берлин-Моабит (Berlin-Moabit) произошла почти невероятная сцена: 23-летний мужчина сопротивлялся тому, что спасательная служба пожарной охраны заставила его припарковать машину, чтобы спасти жизнь малыша в детском саду.

Во время игры в детском саду «Die Wilde 13″ годовалый мальчик упал без сознания, в связи с чем вскоре после 10 часов в Моабит была вызвана пожарная бригада. Два парамедика при первоначальном обследовании установили, что у ребёнка фибрилляция желудочков сердца. Поэтому была вызвана машина скорой помощи. Когда один из двух фельдшеров хотел достать из машины экстренный чемоданчик с респираторной маской для детей, бушующий водитель встал на его пути и крикнул ему: «Исчезни, мне нужно на работу!» При этом он кричал, что ему всё равно, кого тут реанимируют.

До этого мужчина уже разбил зеркало внешнего вида машины скорой помощи. Только вмешательство полиции обеспечило возможность фельдшерам и скорой помощи для продолжения оказания помощи на месте. Благодаря массажу грудной клетки и кислороду они вернули маленького мальчика к жизни. Скорая помощь с временными зеркалами доставила его в отделение интенсивной терапии детей госпиталя Рудольфа Вирхова (Rudolf-Virchow-Klinikum) в Веддинге (Wedding).

Парамедики отказались подавать заявление об угрозе. Поэтому против нарушителя возбуждено дело только из-за нанесения имущественного ущерба пожарной машине. Берлинская полиция подтвердила эту информацию изданию WELT. В ближайшее время 23-летний мужчина будет вызван в суд для допроса. Согласно § 303 Уголовного кодекса ему грозит тюремное заключение сроком до двух лет или штраф.

пожарная охрана, реанимация, ребёнок, спасатели