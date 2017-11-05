Демонстрация в Дюссельдорфе: из-за беспорядков остановлен митинг

05.11.2017 10:50   ·   0 комментариев

© Sven Grundmann - Fotolia.com

© Sven Grundmann — Fotolia.com

В Дюссельдорфе . Город похож на военный лагерь. Курды со всей Германии и ближнего зарубежья объявили о двух маршах протеста по городу. Улицы центра города закрыты. Несколько подъездных улиц тоже закрыты. Движение в центре города почти застопорилось.

Первоначально мирное шествие было остановлено в полдень. Между тем, ситуация обострилась. Над городом кружили полицейские вертолеты. Руководство полиции угрожало роспуском демонстрации, так как полиция остановила шествие, призывая свернуть запрещенные баннеры. Среди демонстрантов были обнаружены люди в масках и тысячи запрещенных флагов Оджалана (Öcalan). Участники демонстрации также скандировали запрещенные лозунги, такие как «Свободу Оджалану» («Freiheit für Öcalan»).

Организаторы демонстрации обратились на курдском и немецком языках к участникам, количество которых составляло около 5000, и попросили свернуть запрещенные флаги. Но толпа не отреагировала. Пресс-секретарь полиции подтвердила то, что обсуждалась возможность роспуска демонстрации.

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