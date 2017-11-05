Немецкие учёные: «В организме можно обнаружить около 300 химических веществ»

05.11.2017 10:49 · 0 комментариев

Смягчители, удобрения, тяжёлые металлы: тысячи этих веществ попадают в окружающую среду. Их воздействие на человеческий организм зачастую остаётся неизвестным. Немецкие материалы с «памятью о вредных веществах» хранятся в бывшем переоборудованном бункере в Мюнстере (Münster). В настоящее время в подземных помещениях при температуре минус 150 градусов Цельсия в металлических контейнерах с жидким азотом сохраняются примерно 350 000 образцов крови и мочи. Каждый год к ним добавляются ещё около 15 000.

Архив банка экологических образцов был заложен в 1981 году. «Мы собираем, характеризуем и храним образцы для дальнейших анализов», говорит Доминик Лермен (Dominik Lermen) из Фрауэнхоферского Института биомедицинской техники (Fraunhofer-Institut für Biomedizinische Technik (IBMT)). По его словам, эти образцы можно будет позже исследовать на наличие определённых веществ.

Каждый год новые пробы берутся в четырёх разных местах. Мюнстер, Ульм, Грайфсвальд и Галле представляют Западную, Южную, Северную и Восточную Германию. Их содержимое, которое хранится в Мюнстере, имеет неоценимое значение: благодаря им можно получить данные о том, воздействию каких вредных веществ и в каком количестве подвергались и подвергаются граждане Германии в разных регионах.

В общей сложности, по оценкам, в настоящее время на рынке представлены примерно 140 000 разных химических веществ. Многие из них оказываются в организме человека. По заявлению учёных, в организме можно обнаружить до 300 веществ. Необходимо проверить, могут ли они навредить здоровью – как по отдельности, так и в сочетании, что является достаточно сложным заданием.

анализ, организм человека, химические вещества