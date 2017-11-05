Скандал в Ганновере: учитель требовал от класса гитлеровское приветствие и оскорблял иностранцев

05.11.2017 10:47 · 0 комментариев

Ученики и преподаватели выдвигают серьёзные обвинения против одного из учителей профессиональной школы в Ганновере. Мужчина оскорблял учеников-иностранцев. Кроме того, он требовал от своих учеников откликаться гитлеровским приветствием. Когда ученики заявили, что гитлеровское приветствие запрещено, учитель это проигнорировал. Об этом сообщает издание «Hannoversche Allgemeine Zeitung» (HAZ).

Издание «HAZ» цитирует учеников, которые заявляют, что учитель объявил им, что «они так или иначе провалятся на экзамене». Регулярно больше половины учеников не справляются с классными работами, но учитель не соблюдает положение о том, что в таких случаях нужно проводить повторную работу.

Ученики, получающие образование для работы в строительной отрасли, неоднократно жаловались на учителя и его методы обучения, пишет «HAZ». Однако руководитель его отделения приписывал инциденты другим учителям. Школьное ведомство федеральной земли (Landesschulbehörde) проводит проверку данного случая. Обвинения воспринимаются очень серьёзно и проверяются очень тщательно.

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