Скандал в Ганновере: учитель требовал от класса гитлеровское приветствие и оскорблял иностранцев

05.11.2017 10:47   ·   0 комментариев

© Dmitry Vereshchagin - Fotolia.com

© Dmitry Vereshchagin — Fotolia.com

и преподаватели выдвигают серьёзные обвинения против одного из учителей профессиональной школы в Ганновере. Мужчина оскорблял учеников-иностранцев. Кроме того, он требовал от своих учеников откликаться гитлеровским приветствием. Когда ученики заявили, что запрещено, это проигнорировал. Об этом сообщает издание «Hannoversche Allgemeine Zeitung» (HAZ).

Издание «HAZ» цитирует учеников, которые заявляют, что учитель объявил им, что «они так или иначе провалятся на экзамене». Регулярно больше половины учеников не справляются с классными работами, но учитель не соблюдает положение о том, что в таких случаях нужно проводить повторную работу.

Ученики, получающие образование для работы в строительной отрасли, неоднократно жаловались на учителя и его методы обучения, пишет «HAZ». Однако руководитель его отделения приписывал инциденты другим учителям. Школьное ведомство федеральной земли (Landesschulbehörde) проводит проверку данного случая. Обвинения воспринимаются очень серьёзно и проверяются очень тщательно.

Теги: 

, , ,

Комментарии (0)

Последние новости

Архив новостей

Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Anzeige

Присоединяйся!