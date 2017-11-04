Самый большой отель Holiday Inn Express открылся в Кёльне

04.11.2017 10:01   ·   0 комментариев

© Фото: Euromag

© Фото: Euromag

Гостиничная сеть открыла свой самый большой в Европе , который расположился в Кёльне. Новая гостиница позволит туристам разместиться в нескольких минутах ходьбы от исторического центра города вблизи станций метро Poststraße и Severinstraße, а также железнодорожного вокзала.

Holiday Inn Express в Кёльне насчитывает 323 номера, выполненных в стиле «нового поколения». Клиенты найдут в номерах гостиницы тумбочки с USB-портами, кровати со звукопоглощающей панелью, а также модульное рабочее пространство.

Как пишет портал Deplacements Pros, в Германии на сегодняшний день насчитывается 32 отеля сети Holiday Inn Express, к которым в ближайшее время добавятся еще 29 новых гостиниц. Всего в Европе уже работают 239 отелей сети, 60 планируют открыть свои двери.

www.euromag.ru

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