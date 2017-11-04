Немецкие моряки снова спасли беженцев

04.11.2017 09:59 · 0 комментариев

После того, как немецкий военно-морской корабль «Mecklenburg-Vorpommern» в среду, 01.11.2017, уже спас более 100 беженцев, терпящих бедствие, теперь экипаж забрал более 100 человек из лодок в Средиземном море. Репортер из агентства n-tv.de находился во время спасения людей на борту фрегата.

В четверг утром, 02.11.2017, фрегат принял на борт с помощью скоростных катеров 88 мужчин, 14 женщин и 17 детей. Уже через несколько часов к ним добавились ещё 127, так как военный корабль забрал беженцев с испанского корабля «Cantabria». Вечером экипаж получил с ирландского корабля сообщение о том, чтобы взять еще 100 беженцев и доставить их в итальянский порт.

Люди, которые уже прибыли на «Mecklenburg-Vorpommern», согласно их собственной информации, происходят из нескольких стран, включая Марокко, Гану и Берег Слоновой Кости. По крайней мере, один беженец прибыл из Сирии. Все они сели на надувные лодки в Ливии.

беженцы, моряки, спасение, Средиземное море