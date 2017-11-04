Пенсионер принял кабачок за бомбу
04.11.2017 09:57 · 0 комментариев
Перепуганный пенсионер, проживающий в городе Бреттен, неподалеку от Карлсруэ (земля Баден-Вюртемберг) позвонил в полицию и взволнованно сказал, что нашел у себя в саду бомбу.
К счастью, до эвакуации граждан Бреттена дело не дошло, хотя, по утверждению прибывших по вызову стражей порядка и взрывотехников, овощ длиной в 40 сантиметров по правде безумно смахивал на маленькую бомбу. Овощ весом не менее 5-ти килограммов кто-то перебросил через забор к пенсионеру во двор.
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