Пенсионер принял кабачок за бомбу

04.11.2017 09:57 · 0 комментариев

Перепуганный пенсионер, проживающий в городе Бреттен, неподалеку от Карлсруэ (земля Баден-Вюртемберг) позвонил в полицию и взволнованно сказал, что нашел у себя в саду бомбу.

К счастью, до эвакуации граждан Бреттена дело не дошло, хотя, по утверждению прибывших по вызову стражей порядка и взрывотехников, овощ длиной в 40 сантиметров по правде безумно смахивал на маленькую бомбу. Овощ весом не менее 5-ти килограммов кто-то перебросил через забор к пенсионеру во двор.

gursesintour.com

бомба, кабачок, пенсионер