Шутка привела к перевыборам мэра

04.11.2017 09:56   ·   0 комментариев

© Andrey Burmakin - Fotolia.com

© Andrey Burmakin — Fotolia.com

Из-за шуточного вопроса в городе Бад Карлсхафен (Bad Karlshafen), Северный Гессен, будут проведены частичные . На повторное приглашаются почти 1 000 избирателей.

Во время голосования в мае один из избирателей спросил из избирательной кабинки, должен ли он поставить свою . Помощники на избирательном участке посчитали этот вопрос шуткой и, смеясь, ответили утвердительно.

Гражданин, задавший вопрос, поставил на бюллетене подпись, что сделало его недействительным. Проблема состоит в том, что беспартийный кандидат Маркус Диттрих (Marcus Dittrich) выиграл выборы у такого же беспартийного кандидата Петры Вернер (Petra Werner) с перевесом всего в один голос. Выборы будут проведены повторно только в том округе, где произошло недоразумение.

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    04.11.2017 09:56
    © Andrey Burmakin - Fotolia.com Шутка привела к перевыборам мэра
    Из-за шуточного вопроса в городе Бад Карлсхафен (Bad Karlshafen), Северный Гессен, будут проведены частичные перевыборы.

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