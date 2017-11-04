Шутка привела к перевыборам мэра

04.11.2017 09:56 · 0 комментариев

Из-за шуточного вопроса в городе Бад Карлсхафен (Bad Karlshafen), Северный Гессен, будут проведены частичные перевыборы. На повторное голосование приглашаются почти 1 000 избирателей.

Во время голосования в мае один из избирателей спросил из избирательной кабинки, должен ли он поставить свою подпись. Помощники на избирательном участке посчитали этот вопрос шуткой и, смеясь, ответили утвердительно.

Гражданин, задавший вопрос, поставил на бюллетене подпись, что сделало его недействительным. Проблема состоит в том, что беспартийный кандидат Маркус Диттрих (Marcus Dittrich) выиграл выборы у такого же беспартийного кандидата Петры Вернер (Petra Werner) с перевесом всего в один голос. Выборы будут проведены повторно только в том округе, где произошло недоразумение.

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