Лучший октябрь с 1990 года: уровень безработицы снизился до 2,389 млн. человек

04.11.2017 09:54 · 0 комментариев

После осеннего подъема число безработных в Германии снизилось в октябре до 2,389 млн. человек. Впервые после воссоединения Германии безработица упала ниже отметки 2,4 млн. человек. По сравнению с предыдущим годом количество лиц, ищущих работу, сократилось на 151 000 человек.

Как заявило Федеральное агентство занятости (Bundesagentur für Arbeit (BA)), по сравнению с сентябрем число безработных сократилось на 60 000 человек. Уровень безработицы снизился на 0,1 процента до 5,4 процента. Таким образом, безработица упала даже больше, чем обычно. Занятость продолжала расти, и потребность в новых сотрудниках снова увеличилась. В Федеральном агентстве занятости были зарегистрированы 780 000 рабочих мест, что на 88 000 больше, чем год назад.

Согласно расчётам Федерального статистического ведомства (das Statistische Bundesamt), в сентябре число занятых составило 44,65 миллионов человек, что на 41 000 больше, чем в предыдущем месяце. По сравнению с предыдущим годом работающих было на 655 000 человек больше. По данным Федерального агентства занятости, увеличение связано с повышением занятости на рабочих местах с социальным страхованием.

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