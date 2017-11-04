В школьных столовых Тюрингии ученики едят слишком много колбасы

04.11.2017 09:52   ·   0 комментариев

© Africa Studio - Fotolia.com

© Africa Studio — Fotolia.com

известна своими колбасками, в деревне Хольцхаузен (Holzhausen) недалеко от Арнштадта (Arnstadt) даже целый музей посвящен этому пряному мясному блюду. И, очевидно, региональная еда также часто встречается в школьных столовых федеральной земли. В Тюрингии ученикам подают мясо четыре раза в неделю. И среди этих четырех порций мяса особенно много мясных блюд из мяса или колбасы, в которых особенно высокое содержание соли и жира.

Это один из вопросов, по которому школы критикуются Центром потребителей Тюрингии (Verbraucherzentrale Thüringen). Он провел обзор школ в федеральной земле и пришел к выводу, что то, что попадает на тарелку, часто не очень полезно для здоровья. Особенно это касается переработанного мяса, например, фарша или колбасных изделий, в потреблении которых следует соблюдать умеренность. Даже если качество хорошее, Немецкое общество питания (Deutsche Gesellschaft für Ernährung) рекомендует только два мясных блюда в неделю, а не четыре.

Согласно опросу, 88 процентов школ получают обеспечение горячими блюдами. Это означает, что пища не готовится в школе, а, по крайней мере, там только подогревается. Центральные кухни доставляют в школы теплую еду. Она иногда содержится в тепле более трех часов. Только 3,8 процента школ сами готовят свежие блюда, остальные разогревают предварительно приготовленные блюда.

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