Брексит может стоить Германии миллиарды евро

04.11.2017 09:51   ·   0 комментариев

© Eisenhans - Fotolia.com

© Eisenhans — Fotolia.com

Выход Великобритании из ЕС может стоить немецким налогоплательщикам более пяти миллиардов евро в год. Этот наихудший сценарий представлен в специальном отчёте Федеральной счётной палаты (Bundesrechnungshof). В то же время палата отмечает, что финансовое влияние Брексита на федеральный пока не может быть точно оценено. Также не предвидится, как будет компенсирован вклад Великобритании, потерянный после Брексита.

Однако в своем докладе Федеральная счётная палата также проводит расчеты на случай, если другие государства-члены ЕС должны будут выплачивать более высокие взносы. Тогда на Германию как крупнейшего донора на сегодняшний день (2015 год – 14,3 млрд. евро; в 2014 году – 15,5 млрд. евро) могут быть возложены дополнительные затраты до 5 млрд. евро. Соединенное Королевство внесло, в частности, в 2015 году взнос в размере 11,5 млрд. евро.

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