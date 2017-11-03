Возле бременского супермаркета застрелен мужчина

03.11.2017 10:46   ·   0 комментариев

© Alex T. - Fotolia.com

© Alex T. — Fotolia.com

Мужчина, который получил в споре возле супермаркета в Бремене, умер. Он скончался от последствий ранения, полученного примерно в 10 часов утра 02.11.2017. Преступнику удалось сбежать. Его разыскивает специальное подразделение. Детали не были указаны по тактическим соображениям.

Причины инцидента, происшедшего в бременском округе Грёпелинген (Gröpelingen), пока неясны. В настоящее время нет признаков того, что существует угроза для населения. По данным полиции, было произведено несколько выстрелов. В округе Грёпелинген преобладает доля социально слабых жителей. расположен непосредственно в жилом районе.

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