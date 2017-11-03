Жюри Берлинского кинофестиваля возглавит режиссер Том Тыквер

03.11.2017 10:38   ·   0 комментариев

Tom Tykwer. Видеокадр пользователя vierundzwanzig.de - Das Wissensportal der Deutschen Filmakademie, YouTube

Tom Tykwer. Видеокадр пользователя vierundzwanzig.de — Das Wissensportal der Deutschen Filmakademie, YouTube

Жюри Берлинского кинофестиваля в 2018 году возглавит немецкий режиссер и сценарист .

«Том Тыквер является одним из самых заметных немецких режиссеров, на международном уровне он заявил о себе как серьезный кинодеятель. Его выдающийся талант и уникальное режиссерское видение нашли свое проявление в разных жанрах кино. Мы получили прекрасного председателя жюри», — отметил директор фестиваля Дитер Кослик.

Режиссер за свою творческую карьеру шесть раз принимал участие в «» в различных программах, впервые — в 1992 году. Его наиболее заметными работами считаются «Беги, Лола, беги» (1998), «Парфюмер» (2006), «Облачный атлас» (2012). Последней работой Тыквера является сериал «Вавилон Берлин», сценарий которого основан на книгах немецкого автора Фолькера Кутчер.

Берлинский в 68-й раз пройдет в немецкой столице с 15 по 25 февраля 2018 г. Программа мероприятий пока не объявлена.

ipress.ua

Теги: 

, ,

Комментарии (0)

Последние новости

Архив новостей

Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Anzeige

Присоединяйся!