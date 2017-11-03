Инциденты в Кёльне и Эссене: агрессивные мужские группы на Хэллоуин

03.11.2017 10:35 · 0 комментариев

Не только брошенные яйца и зажженные петарды держали в напряжении полицию по всей стране в ночь на Хэллоуин. В нескольких городах наблюдались беспорядки, особенно в Северном Рейне-Вестфалии. Агрессивные группы мужчин в центре города, несколько сообщений о сексуальных домогательствах: ход вечера Хэллоуина в Эссене и Кёльне вызывает много воспоминаний о новогодней ночи 2015-16 гг. Полиция указывает, что всё прошло довольно хорошо, но предупредила об опасной динамике: если бы спецподразделения не действовали так последовательно, нельзя было исключить эскалацию.

На центральном вокзале Эссена обстановка обострилась вокруг «шествия зомби» (Zombie-Walk), были словесные провокации и нанесение телесных повреждений. Из-за беспорядков вокзал был закрыт примерно в течение часа. Группа из 200 человек, по-видимому, иммигрантов, провоцировала окружающих, осмеяла участников «шествия зомби» и издевалась также над другими людьми.

В центре Кёльна в ночь на Хэллоуин, как сообщили в полиции, находились «частично сильно опьяненные и агрессивные группы мужчин, в основном арабов и североафриканцев». По данным полиции, они насмехались как над полицейскими, так и над прохожими. По сравнению с другими выходными, в центре Кёльна находилось намного больше людей. Полицейским пришлось вмешиваться, главным образом, в драки и споры. Кроме того, по данным полиции Кёльна, были зарегистрированы три случая сексуальных домогательств.

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