Число лиц, ищущих защиту в Германии, удвоилось

03.11.2017 10:33 · 0 комментариев

В Германии ищут защиты значительно больше людей, чем два года назад. Их число удвоилось с 2015 года. Как сообщило Федеральное статистическое ведомство (das Statistische Bundesamt) на основе Центрального реестра иностранцев, в конце 2016 года было зарегистрировано 1,6 млн. человек, что на 851 000 человек или 113 процентов больше, чем в конце 2014 года. В ведомстве заявили, что это 16 процентов иностранного населения.

Лицами, ищущими защиты, считаются иностранцы, пребывающие в Германии по гуманитарным соображениям. К ним относятся лица, которые находятся в процедуре предоставления убежища, признанные беженцы в соответствии с Женевской конвенцией, бенефициары дополнительной защиты и отклоненные лица, ищущие убежища, которые всё ещё остаются в стране.

В статистических данных не учтены 392 000 иностранцев, поскольку, как заявляет Федеральное статистическое ведомство, не представлялось возможным чётко определить, ищут ли они защиту или нет.

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