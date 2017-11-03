Половина жителей Германии не верит в демократию

03.11.2017 10:32 · 0 комментариев

Население Германии подвергает сомнению демократию. Небольшое большинство (53 процента) всех жителей Германии сомневаются в том, что в стране действительно существует власть народа.

Согласно результатам репрезентативного опроса Forsa, проведенному по заказу издания «Stern», не только 94 процента сторонников АдГ считают, что интересы людей вряд ли принимаются во внимание, но также и большое число респондентов со средним образованием (75%) и жителей восточных федеральных земель (69%).

В том, что народ в Германии действительно имеет право голоса, убеждены 42 процента всех респондентов, в том числе большинство сторонников партии Зелёных (55 процентов) и ХДС / ХСС (54 процента).

Тем не менее, 71% жителей Германии отмечают, что довольны политической системой в Германии. Среди них чаще всего электорат партии Зелёных (86%), Союза (84%) и СвДП (83%). Напротив, 27% недовольны системой, в том числе 71% сторонников партии АдГ.

власть народа, демократия, право голоса