Половина жителей Германии не верит в демократию

03.11.2017 10:32   ·   0 комментариев

© Marcito - Fotolia.com

© Marcito — Fotolia.com

Население Германии подвергает сомнению демократию. Небольшое большинство (53 процента) всех жителей Германии сомневаются в том, что в стране действительно существует .

Согласно результатам репрезентативного опроса Forsa, проведенному по заказу издания «Stern», не только 94 процента сторонников АдГ считают, что интересы людей вряд ли принимаются во внимание, но также и большое число респондентов со средним образованием (75%) и жителей восточных федеральных земель (69%).

В том, что народ в Германии действительно имеет , убеждены 42 процента всех респондентов, в том числе большинство сторонников партии Зелёных (55 процентов) и ХДС / ХСС (54 процента).

Тем не менее, 71% жителей Германии отмечают, что довольны политической системой в Германии. Среди них чаще всего электорат партии Зелёных (86%), Союза (84%) и СвДП (83%). Напротив, 27% недовольны системой, в том числе 71% сторонников партии АдГ.

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