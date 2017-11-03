«Forbes» назвал Меркель самой могущественной женщиной в мире седьмой раз подряд

03.11.2017 10:30 · 0 комментариев

Ангела Меркель является канцлером, ей 63 года. По её словам, в своё свободное время она любит готовить картофельный суп, и теперь была выбрана американским журналом «Forbes» самой влиятельной женщиной года в седьмой раз подряд. Как пишет журнал, она заняла это место после победы на выборах с сильными конкурентами. Германия является четвертой по величине экономикой мира и крупнейшей страной, возглавляемой женщиной.

На втором месте списка «Forbes» оказалась новичок – британский премьер-министр Тереза Мэй (Theresa May). Демократ Хиллари Клинтон (Hillary Clinton), потерпевшая поражение от Дональда Трампа (Donald Trump) на президентских выборах в США, опустилась со второго на 63 место в годовом рейтинге. Дочь Трампа и его советник Иванка оказалась на 19-м месте.

За Меркель и Мэй следует Мелинда Гейтс, сопредседатель Фонда Билла и Мелинды Гейтс, занявшая третье место. Среди прочего, «Forbes» рассматривает имущество, представленность в средствах массовой информации и влияние женщин.

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