Рейтинг Союза снова повышается

02.11.2017 09:57   ·   0 комментариев

© Jan Rose - Fotolia.com

© Jan Rose — Fotolia.com

Популярность партий Союза среди избирателей немного выросла после их провала на выборах в Нижней Саксонии. Как показывает новое исследование тенденций Stern-RTL института Forsa-Institut, по всей стране и набирают 33 процента после 31.

Рейтинг СДПГ снизился до 20 процентов; AдГ, СвДП и партия Зелёных набирают примерно по 11 процентов, а Левая партия – около 9 процентов.

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