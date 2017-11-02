Рейтинг Союза снова повышается

02.11.2017 09:57 · 0 комментариев

Популярность партий Союза среди избирателей немного выросла после их провала на выборах в Нижней Саксонии. Как показывает новое исследование тенденций Stern-RTL института Forsa-Institut, по всей стране ХДС и ХСС набирают 33 процента после 31.

Рейтинг СДПГ снизился до 20 процентов; AдГ, СвДП и партия Зелёных набирают примерно по 11 процентов, а Левая партия – около 9 процентов.

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