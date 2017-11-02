В Германии пропали 30 тысяч беженцев, подлежащих высылке

02.11.2017 09:54 · 0 комментариев

Властям Германии неизвестно местонахождение около 30 тысяч просителей убежища, чьи заявления были отклонены и которые должны были немедленно покинуть страну. В МИД ФРГ не исключают, что часть беженцев, подлежащих высылке, в отдельных случаях могла уже выехать либо скрыться, сообщает Корреспондент.net с ссылкой на Deutsche Welle.

Количество в 30 тысяч человек было получено после вычета из общего числа лиц, подлежащих высылке, число тех из них, кто получает пособия от государства. По данным правительства ФРГ, в декабре 2016 года покинуть Германию обязаны были около 54 тысяч беженцев. Из них лишь 23 тысячи получали предусмотренные законом денежные выплаты.

Отметим, что вопрос о беженцах – один из важнейших на переговорах о формировании новой правящей коалиции в Германии. Консерваторы и либералы считают, что некоторые категории беженцев после окончания войн в их странах должны вернуться домой.

В то же время «зеленые» настаивают на том, что интеграция, то есть адаптация беженца к условиям в Германии, пойдет легче, если он не будет жить в постоянной тревоге за свою семью, оставшуюся на родине.

Как сообщал Корреспондент.net, за 2016 год Германия потратила на беженцев 20 млрд. евро за год. Из этой суммы свыше 11 млрд. евро было потрачено на мероприятия, которые должны ликвидировать, или, как минимум, сократить причины бегства людей из своих стран.

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