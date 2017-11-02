Adidas создал кроссовки из отходов, собранных в океане

02.11.2017 09:52 · 0 комментариев

Свой вклад в дело очистки океанов от отходов внес всемирно известный производитель одежды для спорта. В сотрудничестве с неправительственной организацией «Parley for the Oceans», борющейся за чистоту океанов, компания выпустила кроссовки, созданные из отходов.

Как пишет французская Le Figaro, ежегодно в моря и океаны выбрасываются 6,5-8 млн. тонн пластика. Своей новой продукцией марка Adidas попыталась привлечь внимание общественности к данной проблеме.

Кроссовки модели EQT Support ADV by Parley уже выставлены на продажу на официальном сайте марки, а также в некоторых магазинах производителя. Розничная цена товара – 160 евро.

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