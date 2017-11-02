Теракт в Нью-Йорке: среди раненых гражданка Германии

02.11.2017 09:51 · 0 комментариев

Теракт в Нью-Йорке: на Манхэттене преступник наехал на небольшом грузовике на пешеходов и велосипедистов, убив, по меньшей мере, восемь человек. Одиннадцать человек получили тяжёлые ранения, которые, к счастью, не угрожают жизни. По данным Министерства иностранных дел (das Auswärtige Amt), среди раненых есть также гражданка Германии.

Инцидент произошел на юго-западе Манхэттена. На улице Уэст-Хьюстон-стрит (West Houston Street) 29-летний мужчина направил арендованный белый грузовик-фургон на пешеходную и велосипедную дорожку, а рядом со средней школой возле Всемирного торгового центра (World Trade Center) грузовик столкнулся со школьным автобусом и остановился.

По информации полиции, водитель вышел из машины и крикнул «Аллах Акбар» («Allahu Akbar»), что на арабском означает «Бог велик». Один из полицейских выстрелил преступнику в живот, его арестовали и отвезли в больницу. Согласно сообщениям СМИ, мужчина приехал в США в 2010 году из Узбекистана и жил в стране легально, имея Зелёную карту (Green Card).

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