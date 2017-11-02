Премьер-министры восточных федеральных земель требуют от Меркель больше денег

02.11.2017 09:49 · 0 комментариев

Шесть премьер-министров восточных федеральных земель требуют, согласно сообщениям СМИ, от канцлера Ангелы Меркель обеспечить в переговорах по «ямайской коалиции» больше денег для Востока и предотвратить прекращение добычи бурого угля в ближайшее время. О соответствующем письме, адресованном Меркель, во вторник, 31.10.2017, сообщили газеты медиа-группы Funke. Глава правительства Саксонии Станислав Тиллих (Stanislaw Tillich) составил письмо от имени пяти своих коллег.

В письме говорится, что «речь идёт о том, чтобы учесть особые условия наших земель в рамках образования нового правительства». Конкретно премьер-министры требуют добиться на переговорах по новой коалиции «системы стимулирования для поддержки регионов со слабой структурой». При этом, по их мнению, для Восточной Германии должны быть выделены специальные средства.

Тиллих, к тому же, предостерегает от быстрого отказа от добычи бурого угля, так как это уничтожит десятки тысяч рабочих мест и результаты трёх десятилетий развития Востока. По имеющимся данным, Тиллих пишет, что необходимо больше денег также на инфраструктуру: Восточной Германии нужны как лучшие железные дороги и авиасообщение, так и улучшение обеспечения интернетом и мобильной связью.

Восточная Германия, Меркель, премьер-министр, финансирование