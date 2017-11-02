Немецкие суды выносят меньше приговоров

02.11.2017 09:48   ·   0 комментариев

© Andrey Burmakin - Fotolia.com

© Andrey Burmakin — Fotolia.com

Всё меньше нарушителей закона приговариваются к наказаниям судами в Германии. В общей сложности в прошлом году в судах были вынесены приговоры 737 873 лицам из-за совершения ими уголовного или нарушения. Как сообщает Федеральное статистическое ведомство (das Statistische Bundesamt), это на 0,2 процента меньше, чем в 2015 году. Количество приговоров постоянно снижается с 2007 года.

Как и в прошлом году, наиболее частым видом наказаний был денежный штраф, которому подверглись 568 314 человек. 107 831 лицо были приговорены к лишению свободы или аресту по общему уголовному праву. По отношению ещё к 61 728 лицам суды применили ювенильное уголовное право.

Теги: 

, , ,

Комментарии (0)

Последние новости

Архив новостей

Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Anzeige

Присоединяйся!