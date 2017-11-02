Немецкие суды выносят меньше приговоров

02.11.2017 09:48 · 0 комментариев

Всё меньше нарушителей закона приговариваются к наказаниям судами в Германии. В общей сложности в прошлом году в судах были вынесены приговоры 737 873 лицам из-за совершения ими уголовного преступления или нарушения. Как сообщает Федеральное статистическое ведомство (das Statistische Bundesamt), это на 0,2 процента меньше, чем в 2015 году. Количество приговоров постоянно снижается с 2007 года.

Как и в прошлом году, наиболее частым видом наказаний был денежный штраф, которому подверглись 568 314 человек. 107 831 лицо были приговорены к лишению свободы или аресту по общему уголовному праву. По отношению ещё к 61 728 лицам суды применили ювенильное уголовное право.

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