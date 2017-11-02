Новые законы и правила: изменения с 1 ноября

02.11.2017 09:46 · 0 комментариев

Ноябрьские нововведения содержат некоторые новые правила для потребителей. Вот что изменится с 1 ноября 2017 года:

Более высокая минимальная заработная плата. Тарифная минимальная заработная плата в секторах сельского хозяйства и садоводства возросла на 50 центов. Таким образом, работники на фермах зарабатывают не менее 9,10 евро в час.

Больше денег для оплаты ухода. 1 ноября 2017 года вступает в силу третье правило регулирования минимальной заработной платы. Таким образом, минимальная заработная плата действует для всех сотрудников сектора отрасли предоставления услуг по уходу за больными.

Новые правила для проституток в Баден-Вюртемберге. Проститутки в Баден-Вюртемберге должны в будущем зарегистрироваться и иметь подтверждение. Существует также программа консультирования по вопросам здоровья.

Участие общественности в строительных проектах. Правовые нормы, регулирующие планирование системы расселения и землепользования, касаются строительных проектов на государственном и региональном уровне в Германии, таких как автомобильные дороги, железнодорожные линии и линии электропередач. С 29 ноября закон обязывает планировщиков привлекать к такому рассмотрению общественность.

Запрет курения на тайских пляжах. Хотя это и не немецкое правило, но важно для туристов: с 1 ноября 2017 года в Таиланде на 20 пляжах объявлен запрет на курение. Наказание за несоблюдение является очень строгим: штрафы до 1000 евро и лишение свободы на срок до одного года.

Изменение имени. С 1 ноября 2017 года каждый гражданин Германии имеет возможность изменить порядок своих имен в органе записи актов гражданского состояния без особой бюрократии.

Новые предельные величины консервантов. 24 ноября вступают в силу новые правила ЕС относительно предельных величин консервантов в игрушках. Для мыльных пузырей, пальчиковых красок и клеев действуют более строгие предписания относительно консервантов хлорметилизотиазолинон и метилизотиазолинон.

DVB-T2 HD продолжает распространяться в регионах. Переход с DVB-T на DVB-T2 в ноябре осуществляется также в Дрездене, Касселе, Кобленце и Фрайбурге.

Повышение штрафов за нарушение правил дорожного движения. Тот, кто блокирует полосу для спасателей или не реагирует на синие проблесковые маячки и сирены, будет вынужден заплатить больше. Штрафы повышаются с 20 евро до минимум 200 и максимум 320 евро. Дополнительно существует угроза получить два балла во Фленсбурге. Штраф за использование мобильного телефона за рулём поднялся с 60 до 100 евро, а в случае тяжёлых нарушений виновникам грозит запрет на вождение и штрафы до 200 евро.

Авиакомпания Ryanair отложила введение новых правил перевоза багажа. Бюджетная авиакомпания Ryanair переносит введение новых правил перевоза багажа на 15 января 2018 года. Тогда объем багажа увеличится с 15 до 20 килограммов, а стоимость уменьшится с 35 до 25 евро. Однако одновременно Ryanair запретит брать чемоданы на колёсиках в салон. Их нужно будет сдавать в багаж, эта услуга является бесплатной.

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