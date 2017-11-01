Первый немецкий министр вступил в однополый брак

01.11.2017 10:05 · 0 комментариев

Министр охраны окружающей среды Германии Барбара Хендрикс во вторник, 31 октября, объявила о том, что вступила в брак с учительницей Валери Возанж. Церемония состоялась в понедельник в родном городе Хендрикс Клеве, сообщает korrespondent.net со ссылкой на DW.

Немецкий министр призналась в своей сексуальной ориентации еще в 2013 году, со своей избранницей она знакома уже около 20 лет. Валери Возанж, помимо немецкого, обладает еще и французским гражданством и на 9 лет младше 65-летней Барбары Хендрикс.

Первый в Германии однополый брак был заключен 1 октября 2017 года. Тогда свидетельство о заключении брачного союза в ратуше берлинского района Шенеберг получили 60-летний Бодо Менде и 59-летний Карл Крайль.

korrespondent.net

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