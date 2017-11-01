В Германии продают раритетный ГАЗ

01.11.2017 10:03 · 0 комментариев

В Германии выставили на продажу раритетный советский автомобиль «Победа» ГАЗ-М-20, сошедший с конвейера в 1948 году. За автомобиль «Победа» продавец хочет выручить 2,9 тысячи евро, пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.

Продавец автомобиля «Победа» ГАЗ-М-20 живёт в немецком городе Аахен, при этом немец честно отмечает, что состояние автомобиля далеко не идеальное. В частности, на кузове имеются следы коррозии, поэтому покупателю придётся потрудиться, чтобы реставрировать автомобиль и навести ему лоск.

При этом советский классический автомобиль находится на ходу. Под капотом «Победы» находится двигатель объёмом 4,4 литра, генерирующий 52 лошадиные силы, его работа осуществляется на пару с 3-диапазонной механической коробкой передач. До контрольной «сотни» автомобиль разгоняется за 46 секунд.

Первые экземпляры автомобиля «Победа» сошли с конвейера в 1948 году, данная модель выпускалась в течение последующих десяти лет. В СССР автомобиль приобрёл культовый статус, несмотря на посредственные технические характеристики.

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