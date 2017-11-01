Жена оставила бывшего мужа голым в лесу

01.11.2017 10:00 · 0 комментариев

Так как бывший муж домогался её, женщина оставила его голым в лесу, получив при этом поддержку его бывшей подруги. Теперь обе женщины обвиняются на судебном заседании в лишении свободы и намеренном нанесении телесных повреждений.

39-летняя женщина признала, что она вместе с другой женщиной оставила их общего бывшего партнёра голым в лесу. Разведенная жена мужчины описала содеянное в земельном суде Франкфурта-на-Одере как спонтанное и незапланированное действие. Бывшая подруга мужчины, которую ещё не допрашивали в суде, обвиняется в соучастии.

Государственная прокуратура убеждена, что в марте 2015 года женщины вместе с неизвестными соучастниками подкараулили мужчину в Цепернике (Zepernick), затолкали его в фургон и вывезли в лес. Там он, абсолютно голый, должен был считать до 100, прежде чем женщины его отпустили, при температуре только шесть градусов. По информации «Süddeutsche Zeitung», обвинение заявляет о том, что женщины перед этим избили мужчину и угрожали застрелить его.

Бывшая жена мужчины заявила во время слушания, что в их отношениях было насилие. После расставания бывший муж, как рассказывает 39-летняя женщина, досаждал ей телефонными звонками.

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