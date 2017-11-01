В Северной Германии арестован контрабандист

01.11.2017 09:59 · 0 комментариев

Федеральные полицейские арестовали в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн подозреваемого контрабандиста, причастного к гибели 54 беженцев. Как заявил представитель прокуратуры в Киле (Kiel), этот иракец был идентифицирован и задержан в среду, 25.10.2017. Он обвиняется в контрабанде со смертельным исходом.

По данным представителя властей, подозреваемый принадлежал к группе контрабандистов, которые 28 октября 2015 года собирались доставить более 320 беженцев на лодке из Турции в Грецию. Так как транспортное средство не соответствовало обещанным условиям, некоторые люди отказывались от поездки. Однако их вынудили подняться на борт, «угрожая применением оружия». В открытом море контрабандист, который тоже поднялся на борт, оставил лодку, передав одному из беженцев управление лодкой, которая затонула примерно через час. При этом погибли 54 человека. У них не было шансов добраться до берега.

Арестованный 27-летний контрабандист, по данным расследования, ответственен за организацию смертельной транспортировки два года назад. Сам подозреваемый приехал в Германию в конце 2015 года и подал заявление на предоставление убежища. Он живёт здесь с женой и ребёнком, у него ограниченное разрешение на пребывание. В настоящее время ведётся расследование.

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