Последний рейс Air-Berlin

01.11.2017 09:57 · 0 комментариев

Наступил конец целой эры: почти через 40 лет после старта первого самолёта авиакомпании Air Berlin из аэропорта Берлин-Тегель (Berlin-Tegel) там приземлился последний самолёт обанкротившейся авиакомпании. Полностью выкупленный рейс AB6210 из Мюнхена приземлился вечером в пятницу, 27.10.2017, в аэропорту на севере Берлина.

Официально последний рейс авиакомпании завершил самолёт типа Airbus A320 в 23 часа 45 минут. Пилот уверенно посадил самолёт после почётной петли над Берлином. Полоса для посетителей в аэропорту Тегель в связи с последним полётом была открыта дольше, хотя обычно она закрывается в 20 часов. Зрительская платформа была заполнена, так как сотни любопытных хотели присутствовать на приземлении самолёта. Рейс AB 6210 был выкуплен за недели до вылета.

Экипаж был встречен в Берлине коллегами с огромным восторгом. После приземления рейса AB 6210 состоялась наземная церемония. Пожарная команда попрощалась водными фонтанами и симфонией сирен. За всем наблюдали многочисленные зрители.

Air Berlin, авиакомпания, банкрот