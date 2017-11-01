За последние 10 лет электричество подорожало на 300 евро

01.11.2017 09:55   ·   0 комментариев

© Kautz15 - Fotolia.com

© Kautz15 — Fotolia.com

Никогда ранее потребители не платили за столько, как в этом году. Цена за киловатт-час составляет в среднем за год около 28,18 центов. Тем самым достигнута новая рекордная отметка, о чём свидетельствует портал Verivox.

По сравнению с прошлым годом цена поднялась в среднем на три процента. Семья из трёх человек, потребляющая 4 000 киловатт, оплачивает на 30 евро больше. За последние десять лет цена на электроэнергию поднялась более чем на 38 процентов. Таким образом, средняя семья сегодня платит на 313 евро больше, чем в 2007 году.

Основной причиной повышения цен на электроэнергию является увеличение сборов для развития возобновляемой энергии. Налоги и сборы составляют около 56 процентов счёта за электричество. Расходы на содержание сети составляют около 25 процентов.

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