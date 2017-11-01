Неожиданный профицит бюджета: планируются дополнительные 14 миллиардов

01.11.2017 09:52 · 0 комментариев

Федеральное министерство финансов (Bundesfinanzministerium) рассчитывает на нынешний год профицит бюджета 14 миллиардов евро. Мощный рост экономики и связанные с этим более значительные налоговые поступления являются основанием для профицита федеральной казны. Об этом сообщает издание «Spiegel».

Первоначально планировалось завершить 2017 год сбалансированным бюджетом без новых задолженностей. Дополнительные средства могут повысить финансовые возможности федерального правительства. Благодаря этому можно компенсировать как возврат операторам электросетей налога на ядерное топливо в размере семи миллиардов евро, так и расходы на обеспечение и размещение беженцев в размере 6,7 миллиардов евро.

Первоначально предусматривалось обратиться по этим двум позициям к средствам для беженцев, объем которых составляет 20 миллиардов евро и остался в неизменном состоянии в течение текущего года. Этот бюджет будет находиться в распоряжении новой коалиции в качестве основы для финансирования.

бюджет, профицит, федеральная казна