Неожиданный профицит бюджета: планируются дополнительные 14 миллиардов

01.11.2017 09:52   ·   0 комментариев

© psdesign1 - Fotolia.com

© psdesign1 — Fotolia.com

Федеральное министерство финансов (Bundesfinanzministerium) рассчитывает на нынешний год бюджета 14 миллиардов евро. Мощный рост экономики и связанные с этим более значительные налоговые поступления являются основанием для профицита федеральной казны. Об этом сообщает издание «Spiegel».

Первоначально планировалось завершить 2017 год сбалансированным бюджетом без новых задолженностей. Дополнительные средства могут повысить финансовые возможности федерального правительства. Благодаря этому можно компенсировать как возврат операторам электросетей налога на ядерное топливо в размере семи миллиардов евро, так и расходы на обеспечение и размещение беженцев в размере 6,7 миллиардов евро.

Первоначально предусматривалось обратиться по этим двум позициям к средствам для беженцев, объем которых составляет 20 миллиардов евро и остался в неизменном состоянии в течение текущего года. Этот будет находиться в распоряжении новой коалиции в качестве основы для финансирования.

Теги: 

, ,

Комментарии (0)

Последние новости

Архив новостей

Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Anzeige

Присоединяйся!