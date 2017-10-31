Германия блокирует публикацию информации о яичном скандале

31.10.2017 10:21 · 0 комментариев

В настоящий момент есть много данных о яйцах, зараженных инсектицидом фипронилом, однако, они не доходят до общественности. Причина в том, что Германия и Нидерланды блокируют публикацию информации о скандале с использованием этого вещества.

Например, до сих пор неясно, сколько яиц было заражено. Скандал, связанный с обнаружением фипронила, стал причиной волнений в ЕС в течение нескольких недель летом. Для потребителей загрязненные продукты якобы не представляют острой опасности для здоровья, но в качестве меры предосторожности пока неизвестное количество яиц и яичных продуктов были изъяты с рынка и уничтожены.

Официально немецкие власти объяснили блокирование информации соображениями охраны системы быстрого оповещения. Голландские власти, с другой стороны, указывают другие причины их отказа, вызванные тактикой расследования.

скандал, фипронил, яйцо