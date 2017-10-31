Арест в Шверине: сириец планировал взрыв

31.10.2017 10:19 · 0 комментариев

В Шверине (Schwerin) по подозрению в подготовке взрыва бомбы из-за исламистских убеждений был арестован сириец. Об этом сообщили федеральная прокуратура, специальные подразделения федеральной полиции и федерального управления уголовной полиции. Кроме того, были обысканы квартиры подозреваемого и других лиц, ранее не попадавших под подозрение.

Согласно данным предварительного расследования, 19-летний обвиняемый подозревается в том, что он планировал и конкретно подготовил в Германии исламистский теракт с применением взрывчатых веществ.

Молодой человек некоторое время уже находился в поле зрения властей. В июле 2017 года он принял решение привести в действие взрывное устройство в Германии, чтобы убить и ранить максимально возможное число людей. С июля он начал закупать компоненты и химикаты, необходимые для создания взрывного устройства. Была ли у подозреваемого уже конкретная цель для совершения теракта, пока неясно.

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