Дюссельдорфские врачи удалили пациентке 10-килограммовую опухоль

31.10.2017 10:18 · 0 комментариев

Главный врач Ион-Андрей Мюллер-Фуньеа (Ion-Andrei Müller-Funogea) много видел в своей профессиональной жизни. Но когда он увидел одну из пациенток в гинекологическом отделении госпиталя Marien Hospital в Дюссельдорфе, он не мог поверить своим глазам. Женщина выглядела так, будто она была беременна близнецами, но это была не беременность, а опухоль.

Полтора часа сам главный врач и доктор Вито Станканелли (Vito Stancanelli) провели за операционным столом. В паре врачи вытащили гигантскую кисту из пациентки и положили ее на весы. Вес составил 10,2 кг. Сообщение из лаборатории оказалось хорошим: опухоль была доброкачественной. Женщина может даже в будущем иметь детей.

гинекология, операция, опухоль