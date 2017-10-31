Дюссельдорфские врачи удалили пациентке 10-килограммовую опухоль

31.10.2017 10:18   ·   0 комментариев

© s4svisuals - Fotolia.com

© s4svisuals — Fotolia.com

Главный врач Ион-Андрей Мюллер-Фуньеа (Ion-Andrei Müller-Funogea) много видел в своей профессиональной жизни. Но когда он увидел одну из пациенток в гинекологическом отделении госпиталя Marien Hospital в Дюссельдорфе, он не мог поверить своим глазам. Женщина выглядела так, будто она была беременна близнецами, но это была не беременность, а .

Полтора часа сам главный врач и доктор Вито Станканелли (Vito Stancanelli) провели за операционным столом. В паре врачи вытащили гигантскую кисту из пациентки и положили ее на весы. Вес составил 10,2 кг. Сообщение из лаборатории оказалось хорошим: опухоль была доброкачественной. Женщина может даже в будущем иметь детей.

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