Бавария должна заплатить за превышение показателей NO2

31.10.2017 10:15 · 0 комментариев

Административный суд Мюнхена принял решение о выплате Свободным государством Бавария (Freistaat Bayern) 4.000 евро, так как Бавария пока ещё не внесла коррективы в план по соблюдению чистоты воздуха в Мюнхене. Федеральная земля теперь может уплатить этот штраф или обжаловать решение суда.

Объединение Deutsche Umwelthilfe (DUH) подало иск на уплату штрафа и намеревается добиться в Мюнхене запрета на использование автомобилей с дизельными двигателями. Баварское министерство окружающей среды заявило о необходимости тщательно проверить решение суда и его обоснование. В качестве аргумента Бавария заявляет, что пока неясно, имеют ли муниципалитеты право запрещать использование автомобилей.

Объединение Deutsche Umwelthilfe выступает во всей стране за чистый воздух. Оксиды азота могут вызывать головные боли, слабость и одышку. Допустимые предельные показатели регулярно превышаются во многих регионах, в том числе и в Мюнхене. В конце августа объединение DUH объявило о подаче исков на формальной основе против 45 городов для обеспечения соблюдения предельных показателей выбросов двуокиси азота (NO2).

автомобили, выхлопные газы, загрязнение воздуха, Мюнхен