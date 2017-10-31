В Германии отмечают юбилей Реформации

31.10.2017 10:13   ·   0 комментариев

Фото: Euromag

Фото: Euromag

Сегодня, 31 октября, в Германии и других странах Европы отмечают 500 лет Реформации.

Началом Реформации принято считать 31 октября 1517 года, когда , доктор богословия Виттенбергского университета, прибил к дверям Замковой церкви свои знаменитые «95 тезисов». В них он высказывался против злоупотреблений властью католической церкви и продажи индульгенций.

В те времена католическая играла не только религиозную, но и политическую роль, так что причины Реформации лежали далеко за пределами религии. Зарождался новый класс – буржуазия, который противостоял феодалам. Католическая и сама была крупным феодалом и, соответственно, поддерживала сложившуюся иерархию.

Новому классу нужна была новая церковь, и идеи Лютера о простоте и экономии нашли отклик у буржуа. Важно, что представители нового класса не хотели отказываться от христианского мировоззрения.

www.euromag.ru

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