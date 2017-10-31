В Германии отмечают юбилей Реформации

31.10.2017 10:13 · 0 комментариев

Сегодня, 31 октября, в Германии и других странах Европы отмечают 500 лет Реформации.

Началом Реформации принято считать 31 октября 1517 года, когда Мартин Лютер, доктор богословия Виттенбергского университета, прибил к дверям Замковой церкви свои знаменитые «95 тезисов». В них он высказывался против злоупотреблений властью католической церкви и продажи индульгенций.

В те времена католическая церковь играла не только религиозную, но и политическую роль, так что причины Реформации лежали далеко за пределами религии. Зарождался новый класс – буржуазия, который противостоял феодалам. Католическая церковь и сама была крупным феодалом и, соответственно, поддерживала сложившуюся иерархию.

Новому классу нужна была новая церковь, и идеи Лютера о простоте и экономии нашли отклик у буржуа. Важно, что представители нового класса не хотели отказываться от христианского мировоззрения.

www.euromag.ru

Мартин Лютер, праздник, Реформация, церковь