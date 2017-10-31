Жители Германии хотят вкладывать свои деньги на длительный период, но не делают этого

31.10.2017 10:12 · 0 комментариев

Интерес немецких инвесторов к устойчивым финансовым вложениям не является особенно низким: по меньшей мере 40 процентов всех частных инвесторов в Германии считают устойчивые инвестиции настолько привлекательными, что они вкладывали бы туда свои деньги.

Однако только 4,8 процентов частных инвесторов выбрали такие инвестиции. Это означает большой разрыв между спросом и реальностью. Таковы результаты нового исследования, проведенного исследовательским институтом GfK по поручению Института устойчивых инвестиций (Institut für nachhaltige Kapitalanlagen (NKI)).

Но вряд ли можно обвинять жителей Германии: выяснение того, как осуществить устойчивое вложение своих денег, – это трудновыполнимая задача для непрофессионалов, так как информация просто отсутствует. Около 40 процентов респондентов, участвовавших в опросе GfK, считают информацию об устойчивых инвестиционных продуктах недостаточной.

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