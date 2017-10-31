Каждый шестой мужчина в Германии признался в сексуальных домогательствах

31.10.2017 10:10 · 0 комментариев

Согласно результатам актуального опроса, почти половина женщин в Германии уже испытали сексуальные домогательства. В то же время, каждый шестой мужчина признает, что ранее подвергал кого-либо сексуальным домогательствам. Таковы данные опроса института YouGov.

Результаты показывают, насколько широко распространены сексуальны домогательства в Германии. 18% опрошенных мужчин признали, что они вели себя таким образом, что их коллега могла почувствовать, что это «неуместно или сексуально оскорбительно».

В общественном окружении (14 процентов) и в частной сфере (13 процентов) сексуальное преследование является более частым, чем на работе (10 процентов). Согласно опросу, наиболее распространенной формой сексуального притеснения является прикосновение (около 28 процентов), за которым следуют намёки (24 процента).

оскорбления, прикосновения, сексуальные домогательства