Полиция арестовала в Берлине двух членов ЕТА

30.10.2017 10:13   ·   0 комментариев

© jonasginter - Fotolia.com

© jonasginter — Fotolia.com

В Берлине были арестованы два испанца, которые находились в розыске по европейскому ордеру на . Как заявил министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Зойдо (Juan Ignacio Zoido), они являются членами баскской подпольной организации ETA. Арест был результатом целевого розыска. Один из двух арестованных обвиняется в нападениях на испанские железные дороги и банки в 2007 году. Запрос ордера на его арест был сделан Испанией.

Почти на протяжении полвека подпольная организация ETA боролась за независимое от Испании государство Басков. В результате примерно 4 000 терактов погибли более 800 человек. В 2011 году ETA объявила об отказе от насилия. С тех пор она больше не совершала атак, но сохранила оружие и не распустила свои структуры в подполье.

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