Полиция арестовала в Берлине двух членов ЕТА

30.10.2017 10:13 · 0 комментариев

В Берлине были арестованы два испанца, которые находились в розыске по европейскому ордеру на арест. Как заявил министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Зойдо (Juan Ignacio Zoido), они являются членами баскской подпольной организации ETA. Арест был результатом целевого розыска. Один из двух арестованных обвиняется в нападениях на испанские железные дороги и банки в 2007 году. Запрос ордера на его арест был сделан Испанией.

Почти на протяжении полвека подпольная организация ETA боролась за независимое от Испании государство Басков. В результате примерно 4 000 терактов погибли более 800 человек. В 2011 году ETA объявила об отказе от насилия. С тех пор она больше не совершала атак, но сохранила оружие и не распустила свои структуры в подполье.

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