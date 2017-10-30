ЕС проверяет возможность отмены летнего времени

30.10.2017 10:11 · 0 комментариев

В воскресенье, 29.10.2017, закончилось летнее время, и мы получили еще один час сна. Но нужно ли это изменение?

В настоящее время Европейская комиссия рассматривает требования об отмене летнего времени. Вопрос проверяется с учетом всей имеющейся информации. Как только появится результат, общественность будет проинформирована.

Летнее время впервые было введено в Германии во время Первой мировой войны. Между мировыми войнами и после Второй мировой войны перевод времени был снова отменен. Только в 1980 году он был вновь введен с целью более эффективного использования дневного света.

время, перевод часов