ЕС проверяет возможность отмены летнего времени

30.10.2017 10:11   ·   0 комментариев

© nyul - Fotolia.com

© nyul — Fotolia.com

В воскресенье, 29.10.2017, закончилось летнее , и мы получили еще один час сна. Но нужно ли это изменение?

В настоящее время Европейская комиссия рассматривает требования об отмене летнего времени. Вопрос проверяется с учетом всей имеющейся информации. Как только появится результат, общественность будет проинформирована.

Летнее время впервые было введено в Германии во время Первой мировой войны. Между мировыми войнами и после Второй мировой войны перевод времени был снова отменен. Только в 1980 году он был вновь введен с целью более эффективного использования дневного света.

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