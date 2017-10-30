В самой маленькой деревне Германии живет только один человек

30.10.2017 10:08 · 0 комментариев

Как сообщает газета «Bild», Швирцполь (Schwirzpohl) является самой маленькой населенной деревней в Германии. Она расположена в Северном Рейне-Вестфалии в округе Зиг (Sieg). Её единственный житель – Марлиз С. (Marlies S.). Согласно сообщению, семья С. проживала в Швирцполе в течение нескольких поколений, а её прадед построил там ферму. В лучшие времена там жили пять человек одновременно. С 2001 года С. живет здесь одна и одновременно является мэром деревни.

Однако независимым муниципалитетом Швирцполь не считается. В 1969 году деревня была включена в Кенигсвинтер (Königswinter). Тем не менее, она получил свой собственный городской знак, на инаугурацию которого прибыли семья С. и журналисты. Самой маленькой деревней в Германии Швирцполь, однако, не является. По данным издания «Generalanzeiger«, в одном только Кенигсвинтере есть два места Каппесбунгерт (Kappesbungert) и Хюншайдерхоф (Hünscheiderhof), где нет ни одной человеческой души.

Тем не менее, в Швирцполе ожидается демографический взрыв: там будет втрое больше людей, так как сын С. и его жена хотят переехать к ней.

Schwirzpohl, самая маленькая деревня