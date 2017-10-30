Шторм «Herwart» оставляет следы опустошения

30.10.2017 10:06 · 0 комментариев

В воскресенье, 29.10.2017, в северной Германии осенний шторм «Herwart» вырвал с корнями десятки деревьев, затопил рыбный рынок в Гамбурге, а также привел к тому, что уровень воды в Бремерхафене превысил предельный уровень. В Ольденбурге постоянно работают спасатели. В Ростоке недавно построенный павильон упал на автосалон. Несколько фонарей сломались и повредили автомобили.

Немецкая железная дорога, по её собственным данным, по соображениям безопасности временно остановила движение поездов в Нижней Саксонии, Бремене, Гамбурге и частях Шлезвиг-Гольштейна. В частности, это затронуло междугородные маршруты Берлин-Гамбург, Росток-Гамбург, Бремен-Ганновер и Дортмунд-Гамбург, а также железнодорожные участки из Гамбурга в Вестерланд, Киль и Штральзунд. В Мекленбурге-Передней Померании движение поездов было нарушено на нескольких маршрутах из-за опрокинутых деревьев и упавших ветвей.

Движение на дорогах Баварии в воскресенье утром, 29.10.2017, было усложнено. Немецкая метеослужба прогнозирует, что шторм в Баварии в воскресенье утром достиг своего пика.

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