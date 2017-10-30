Жителей Аахена обеспечивают таблетками йода

30.10.2017 10:04 · 0 комментариев

Расстояние между спорной атомной электростанцией Тианж (Tihange) в Бельгии и городом Аахен (Aachen) составляет всего около 70 километров. Так как в пограничном регионе возник страх перед аварией на уязвимой атомной электростанции, с конца августа власти распределяют там таблетки йода для чрезвычайных ситуаций. Спрос на таблетки очень высок. До сих пор, согласно опросу пресс-агентства dpa, получено 40 000 заявлений от домохозяйств, в каждое из которых могут входить несколько человек.

Количество тех, кто в рамках акции уже обеспечен таблетками йода, оценивается примерно в сто тысяч. На их получение имеют право около 600 000 человек – это люди до 45 лет, беременные и кормящие грудью. Использование йодных таблеток предназначено для профилактики рака щитовидной железы, так как оно предотвращает впитывание щитовидной железой радиоактивного йода.

В других регионах Федеративной Республики осуществляется централизованное хранение таблеток йода, которые будут выдаваться только при необходимости. Это делается, среди прочего, для того чтобы избежать слишком раннего приёма таблеток, которые потом не подействуют.

Безопасность атомной электростанции Tihange является, по мнению экспертов, спорной из-за тысяч микротрещин на реакторе № 2. Федеральное правительство потребовало его временного закрытия до выяснения вопросов безопасности, но это не было сделано.

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